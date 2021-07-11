Паводок на Закарпатье разрушил дороги и подтопил дома — видео стихии

https://racurs.ua/n157253-pavodok-na-zakarpate-razrushil-dorogi-i-podtopil-doma-video-stihii.html

Ракурс

Паводок на Закарпатье разрушил дороги и подтопил дома — в результате сильного ливня на Раховщине были подтоплены десятки частных домов. В плену стихии оказались транспортные средства, которые двигались по автодороге Мукачево — Рогатин.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что интенсивные осадки наделали беды в четырех населенных пунктах — пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан и Луги. Там подтопило дома местных жителей, подвальные помещения и придомовые территории. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время на дороге Н 09 Мукачево-Львов частично повреждено дорожное покрытие (протяженностью 335 м). Кадры стихии в соцсети опубликовали очевидцы и ГСЧС Закарпатья. Полиция обращается к водителям с просьбой временно воздержаться от поездок по дорогам, смежным с населенным пунктом — Лазещина, а также по автотрассе областного значения, на которой из-за подтопления временно ограничено движение транспорта.

Подразделения ГСЧС проводят откачку воды из подвальных помещений, масштабы нанесенного стихией ущерба устанавливаются.