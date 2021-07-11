Корабль ВМС Греции зашел в Черное море для учений НАТО

https://racurs.ua/n157252-korabl-vms-grecii-zashel-v-chernoe-more-dlya-ucheniy-nato-foto.html

Ракурс

Корабль Daniolos Военно-морских сил Греции вошел в Черное море, где встретится с группировкой НАТО в рамках международных военных учений Sea Breeze-2021.

Об этом пишет наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter.

Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze-21, — говорится в сообщении.

Турецкая береговая охрана сопровождала штурмовой корабль ВМС Греции во время транзита через Босфор в Черное море для участия в учениях под руководством Болгарии в Бургасе.

Напомним, международные военные учения Sea Breeze-2021, которые стартовали 28 июня в Черном море, стали самыми масштабными за 20 лет. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса. От Украины в учениях принимали участие свыше 20 кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.