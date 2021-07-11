Корабель ВМС Греції зайшов у Чорне море для навчань НАТО

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Корабель Daniolos Військово-морських сил Греції увійшов до Чорного моря, де зустрінеться з угрупованням НАТО в рамках міжнародних військових навчань Sea Breeze-2021.

Про це пише спостерігач в Босфорі Йорук Ишик у Twitter.

Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор в напрямку Чорного моря для участі у Breeze-21, — йдеться в повідомленні.

Турецька берегова охорона супроводжувала штурмовий корабель ВМС Греції під час транзиту Босфором до Чорного моря для участі у навчаннях під керівництвом Болгарії в Бургасі.

Нагадаємо, міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021, які стартували 28 червня в Чорному морі, стали наймасштабнішими за понад 20 років. У них задіяні 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тис. військовослужбовців з 17 країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. Від України в навчаннях брали участь понад 20 кораблів і катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.