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Ракурс
Масова вакцинація препаратом Pfizer стартувала в першому місті України

Масова вакцинація препаратом Pfizer стартувала в першому місті України

11 лип 2021, 08:30
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Масова вакцинація препаратом Pfizer стартувала в першому українському місті. Ним став Чернігів. Там 10 липня в пунктах масової вакцинації усім охочим почали робити щеплення препаратом імунопрофілактики виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької лабораторії BioNTech.

У перший день використання Pfizer у торговому центрі Hollywood цим препаратом прищепили 686 осіб, у ЦУМі — 420. У Деснянську районну раду на вакцинацію китайським препаратом CoronaVac пришли 194 особи, — повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар на власній Фейсбук-сторінці.

Міністерство охорони здоров’я відкрило в Україні майже 200 центрів вакцинації проти коронавірусної інфекції. У МОЗ розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення. Тоді в центрах з’являться всі вакцини й щеплення зможуть отримати усі громадяни.

Нагадаємо, нещодавно розробники вакцини Pfizer/BioNTech підтвердили, що її ефективність проти коронавірусу через півроку знижується й вказали на необхідність застосування третьої дози препарату.

Джерело: Ракурс


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