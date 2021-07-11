Масова вакцинація препаратом Pfizer стартувала в першому місті України

https://racurs.ua/ua/n157251-masova-vakcynaciya-preparatom-pfizer-startuvala-v-pershomu-misti-ukrayiny.html

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Масова вакцинація препаратом Pfizer стартувала в першому українському місті. Ним став Чернігів. Там 10 липня в пунктах масової вакцинації усім охочим почали робити щеплення препаратом імунопрофілактики виробництва американської фармкомпанії Pfizer та німецької лабораторії BioNTech.

У перший день використання Pfizer у торговому центрі Hollywood цим препаратом прищепили 686 осіб, у ЦУМі — 420. У Деснянську районну раду на вакцинацію китайським препаратом CoronaVac пришли 194 особи, — повідомив генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар на власній Фейсбук-сторінці.

Міністерство охорони здоров’я відкрило в Україні майже 200 центрів вакцинації проти коронавірусної інфекції. У МОЗ розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення. Тоді в центрах з’являться всі вакцини й щеплення зможуть отримати усі громадяни.

Нагадаємо, нещодавно розробники вакцини Pfizer/BioNTech підтвердили, що її ефективність проти коронавірусу через півроку знижується й вказали на необхідність застосування третьої дози препарату.