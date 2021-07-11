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Ракурс
Массовая вакцинация препаратом Pfizer стартовала в первом городе Украины

Массовая вакцинация препаратом Pfizer стартовала в первом городе Украины

11 июл 2021, 08:30
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Массовая вакцинация препаратом Pfizer стартовала в первом украинском городе. Им стал Чернигов. Там 10 июля в пунктах массовой вакцинации всем желающим начали делать прививки препаратом иммунопрофилактики производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой лаборатории BioNTech.

В первый день использования Pfizer в торговом центре Hollywood этим препаратом привили 686 человек, в ЦУМе — 420. В Деснянский районный совет на вакцинацию китайским препаратом CoronaVac пришли 194 человека, — сообщил генеральный директор Черниговской городской больницы № 2 Владислав Повар на собственной Фейсбук-странице.

Министерство здравоохранения открыло в Украине почти 200 центров вакцинации против коронавирусной инфекции. В Минздраве рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения. Тогда в центрах появятся все вакцины и прививки смогут получить все граждане.

Напомним, недавно разработчики вакцины Pfizer/BioNTech подтвердили, что ее эффективность против коронавируса через полгода снижается и указали на необходимость применения третьей дозы препарата.

Источник: Ракурс


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