День шоколада отмечают 11 июля, фото:

https://racurs.ua/n157250-11-iulya-otmechaut-den-shokolada-i-den-rybaka.html

Ракурс

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. Цель этого праздника — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиска решения общих проблем.

Этот праздник был введен ООН в 1989 году в честь памятной даты — Дня пяти миллиардов (11 июля 1987 года население Земли официально достигло отметки в 5 млрд человек).

Кроме того, 11 июля ежегодно отмечается Всемирный день шоколада. Еще один праздник с таким названием отмечают 13 сентября.

Всемирный день шоколада 11 июля был введен во Франции в 1995 году и быстро завоевал популярность в ряде стран мира. В рамках празднования этого праздника проводятся различные фестивали и мероприятия, посвященные шоколаду.

Также во второе воскресенье июля, которое в этом году приходится на 11 июля, отмечают День рыбака — профессиональный праздник рыболовов и работников рыбного хозяйства Украины. В Украине этот праздник был введен в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы «в поддержку инициативы работников рыбного хозяйства, а также профессиональных союзов».

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Павла Врача — выходца из греческого Коринфа, который после принятия монашества получил дар исцеления.

Народные приметы: