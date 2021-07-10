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Ракурс
День шоколаду відзначають 11 липня

11 липня відзначають День шоколаду та День рибалки

10 лип 2021, 22:23
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11 липня щороку відзначають Всесвітній день народонаселення. Мета цього свята — привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем.

Це свято було запроваджене ООН у 1989 році на честь пам’ятної дати — Дня п’яти мільярдів (11 липня 1987 року населення Землі офіційно сягнуло позначки в 5 млрд осіб).

Крім того, 11 липня щороку відзначають Всесвітній день шоколаду. Ще одне свято з такою з назвою відзначають 13 вересня.

Всесвітній день шоколаду 11 липня був запроваджений у Франції в 1995 році й швидко набув популярності у низці країн світу. В межах відзначення цього свята проводяться різноманітні фестивалі та заходи, присвячені шоколаду.

Також у другу неділю липня, яка в цьому році припадає на 11 липня, відзначають День рибалки — професійне свято рибалок та працівників рибного господарства України. В Україні це свято було запроваджене у 1995 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а також професійних спілок».

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Павла Лікаря — вихідця з грецького Коринфа, який після прийняття чернецтва отримав дар лікування.

Народні прикмети:

  • якщо зозуля кувати перестала — зима буде ранньою;
  • якщо погода цього дня безвітряна, а ліс шумить — варто очікувати дощу;
  • якщо клен «плаче» — через 3−4 дні прийдуть опади;
  • якщо вода в річках і колодязях прибуває - варто очікувати негоди;
  • якщо часто з’являються вихори — слід готувати до посухи.

Джерело: Ракурс


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