День шоколаду відзначають 11 липня

https://racurs.ua/ua/n157250-11-lypnya-vidznachaut-den-shokoladu-ta-den-rybalky.html

Ракурс

11 липня щороку відзначають Всесвітній день народонаселення. Мета цього свята — привернути увагу до питань народонаселення, програмам спільного розвитку, пошуку рішення загальних проблем.

Це свято було запроваджене ООН у 1989 році на честь пам’ятної дати — Дня п’яти мільярдів (11 липня 1987 року населення Землі офіційно сягнуло позначки в 5 млрд осіб).

Крім того, 11 липня щороку відзначають Всесвітній день шоколаду. Ще одне свято з такою з назвою відзначають 13 вересня.

Всесвітній день шоколаду 11 липня був запроваджений у Франції в 1995 році й швидко набув популярності у низці країн світу. В межах відзначення цього свята проводяться різноманітні фестивалі та заходи, присвячені шоколаду.

Також у другу неділю липня, яка в цьому році припадає на 11 липня, відзначають День рибалки — професійне свято рибалок та працівників рибного господарства України. В Україні це свято було запроваджене у 1995 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а також професійних спілок».

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Павла Лікаря — вихідця з грецького Коринфа, який після прийняття чернецтва отримав дар лікування.

Народні прикмети: