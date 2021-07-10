Наслідки стрілянини по вагону трамвая в Харкові, фото: Харківська міська рада

https://racurs.ua/ua/n157249-u-harkovi-obstrilyaly-tramvay-z-pasajyramy-foto.html

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У Харкові сьогодні, 10 липня, невідома особа з пневматичної зброї обстріляла вагон трамваю з пасажирами.

Трамвай маршруту № 3 у той момент рухався вулицею Полтавський Шлях в напрямку центру. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Постраждалих в результаті інциденту немає, правоохоронці, які прибули за викликом, склали протокол.

Повідомлення про те, що невідома особа здійснила постріл у бік трамваю до поліції надійшло о 13.56 від одного з пасажирів. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Зазначається, що у першому вагоні трамвая пошкоджені скло та двері. Обставини інциденту встановлюються.

Водночас, за словами очевидців, зловмисників було двоє. Після пострілу вони кинулися навтьоки. Про це повідомляє Kharkiv.Today.

За інформацією видання, один із пасажирів отримав невелике поранення вибитим склом. Інші намагалися наздогнати зловмисників, проте безуспішно.

Нагадаємо, це не перший такий випадок у Харкові — у листопаді 2020 року у Шевченківському районі міста внаслідок обстрілу в одному з трамваїв були пошкоджені чотири вікна. Транспортний засіб довелося зняти з маршруту для ремонту.

Джерело: Kharkiv. Today, Харківська міськрада, Відділ комунікації поліції Харківської області