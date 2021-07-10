Последствия стрельбы по вагону трамвая в Харькове, фото: Харьковский городской совет

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Ракурс

В Харькове сегодня, 10 июля, неизвестный злоумышленник из пневматического оружия обстрелял вагон трамвая с пассажирами.

Трамвай маршрута № 3 в тот момент двигался по улице Полтавский Шлях в направлении центра. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Пострадавших в результате инцидента нет, правоохранители, прибывшие по вызову, составили протокол.

Сообщение о том, что неизвестный осуществил выстрел в сторону трамвая в полицию поступило в 13.56 от одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Отмечается, что в первом вагоне трамвая повреждены стекло и двери. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В то ж время, по словам очевидцев, злоумышленников было двое. После выстрела они бросились наутек. Об этом сообщает Kharkiv.Today.

По информации издания, один из пассажиров получил небольшое ранение выбитым стеклом. Другие пытались догнать злоумышленников, но безуспешно.

Напомним, это не первый подобный случай в Харькове — в ноябре 2020 года в Шевченковском районе города в результате обстрела в одном из трамваев были повреждены четыре окна. Транспортное средство пришлось снять с маршрута для ремонта.

Источник: Kharkiv. Today, Харьковский горсовет, Отдел коммуникации полиции Харьковской области