Паводок на Закарпатті зруйнував дороги і підтопив хати — моторошне відео

https://racurs.ua/ua/n157253-pavodok-na-zakarpatti-zruynuvav-dorogy-i-pidtopyv-haty-motoroshne-video.html

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Паводок на Закарпатті зруйнував дороги і підтопив хати — внаслідок сильної зливи на Рахівщині було підтоплено десятки приватних будинків. В полоні стихії опинилися транспортні засоби, які рухалися автошляхом Мукачево — Рогатин.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інтенсивні опади наробили лиха у чотирьох населених пунктах — смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан та Луги. Там підтопило домівки місцевих мешканців, підвальні приміщення та прибудинкові території. На щастя, обійшлося без жертв.

Водночас на дорозі Н 09 Мукачево-Львів частково пошкоджено дорожнє покриття (протяжністю 335 м). Кадри стихії в соцмережі опублікували очевидці та ДСНС Закарпаття. Поліція звертається до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами суміжними з населеним пунктом — Лазещина, а також автотрасою обласного значення, на якій через підтоплення тимчасово обмежено рух транспорту.

Підрозділи ДСНС проводять відкачування води з підвальних приміщень, масштаби завданих стихією збитків встановлюються.