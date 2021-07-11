Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Паводок на Закарпатті зруйнував дороги і підтопив хати — моторошне відео

Паводок на Закарпатті зруйнував дороги і підтопив хати — моторошне відео

11 лип 2021, 09:33
999

Паводок на Закарпатті зруйнував дороги і підтопив хати — внаслідок сильної зливи на Рахівщині було підтоплено десятки приватних будинків. В полоні стихії опинилися транспортні засоби, які рухалися автошляхом Мукачево — Рогатин.

В Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інтенсивні опади наробили лиха у чотирьох населених пунктах — смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан та Луги. Там підтопило домівки місцевих мешканців, підвальні приміщення та прибудинкові території. На щастя, обійшлося без жертв.

Водночас на дорозі Н 09 Мукачево-Львів частково пошкоджено дорожнє покриття (протяжністю 335 м). Кадри стихії в соцмережі опублікували очевидці та ДСНС Закарпаття. Поліція звертається до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами суміжними з населеним пунктом — Лазещина, а також автотрасою обласного значення, на якій через підтоплення тимчасово обмежено рух транспорту.

Підрозділи ДСНС проводять відкачування води з підвальних приміщень, масштаби завданих стихією збитків встановлюються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів