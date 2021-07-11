8-летний мальчик исчез у озера в Кременчуге — идут поиски

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8-летний мальчик исчез у озера в Кременчуге — около 21.00 в субботу, 10 июля, в полицию поступило сообщение об исчезновении ребенка близ озера бывших «артскладов». 38-летняя женщина рассказала, что не может найти своего 8-летнего сына Анатолия.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, ребенок пропал неподалеку озера во время отдыха с родными.

К поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции Кременчуга, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и эксперты, спасатели и водолазы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, — информируют правоохранители.

Сейчас на месте происшествия идут поиски. Информацию о мальчике просят предоставлять на линию «102» или по телефону +380 (98) 739 26 30.

Напомним, 15 апреля на Киевщине продолжались поиски двухлетнего Богдана Униченка. Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности лес, поля, труднодоступные места и сооружения. Также поиски были расширены и на окрестные села. Тогда родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя пять часов, когда уже стемнело. Поиски шли всю ночь, однако не увенчались успехом. Пропавшего мальчика нашли живым на следующий день.