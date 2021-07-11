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Ракурс
8-летний мальчик исчез у озера в Кременчуге — идут поиски

8-летний мальчик исчез у озера в Кременчуге — идут поиски (ФОТО)

11 июл 2021, 12:27
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8-летний мальчик исчез у озера в Кременчуге — около 21.00 в субботу, 10 июля, в полицию поступило сообщение об исчезновении ребенка близ озера бывших «артскладов». 38-летняя женщина рассказала, что не может найти своего 8-летнего сына Анатолия.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, ребенок пропал неподалеку озера во время отдыха с родными.

К поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции Кременчуга, военнослужащие Нацгвардии, кинологи и эксперты, спасатели и водолазы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, — информируют правоохранители.

Сейчас на месте происшествия идут поиски. Информацию о мальчике просят предоставлять на линию «102» или по телефону +380 (98) 739 26 30.

Напомним, 15 апреля на Киевщине продолжались поиски двухлетнего Богдана Униченка. Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности лес, поля, труднодоступные места и сооружения. Также поиски были расширены и на окрестные села. Тогда родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя пять часов, когда уже стемнело. Поиски шли всю ночь, однако не увенчались успехом. Пропавшего мальчика нашли живым на следующий день.

Источник: Ракурс


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