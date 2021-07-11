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Ракурс
54-градусная жара «зажгла» лесные пожары в Калифорнии - апокалиптические фото

54-градусная жара «зажгла» лесные пожары в Калифорнии — апокалиптические фото

11 июл 2021, 12:04
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Лесные пожары с пятницы, 9 июля, бушуют в Калифорнии. В национальном парке «Долина смерти» в пустыне Мохаве на юго-востоке штата зарегистрировали рекордную температуру — 54,4 градуса по Цельсию, сообщает Национальная метеорологическая служба в Фернесс-Крик. До этого лишь в 1913 году жара нагрела воздух в регионе до 57 градусов, что считается самой высокой когда-либо зарегистрированной температурой на Земле.

Пожарные изо всех сил пытались сдержать лесные пожары на севере американского штата. Сейчас Запад США накрыла новая волна тепла, которая усилила жару в пустынных районах. Лесные пожары привели к эвакуации городов в штате Невада, прилегающих к калифорнийской границе, поскольку огонь охватил вершины близлежащих гор.

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

СМИ отмечают, что масштабный пожар возник в результате слияния двух лесных пожаров, повлекших молнии. За несколько дней площадь пожара возросла вдвое. В северных горных районах Калифорнии пожары уже уничтожили более 10 домов.

Источник: Ракурс


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