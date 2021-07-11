Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за духоты

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Ракурс

Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за духоты — инцидент произошел на территории аэропорта Шереметьево в Москве. Там пассажирский авиалайнер должен был выполнять рейс Москва — Анталия, однако вылет задерживался на два часа.

Все это время люди находились на борту самолета, где работала система кондиционирования. Поэтому один из пассажиров открыл люк аварийного выхода. Об этом сообщают СМИ России.

После того, как пассажир открыл аварийный люк, — сработала система выпуска надувного трапа. В итоге авиакомпании пришлось заменить самолет. О том, накажут ли пассажира — пока не сообщается.