Росіянин відкрив аварійний люк літака через задуху

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Ракурс

Росіянин відкрив аварійний люк літака через задуху — інцидент стався на території аеропорту Шереметьєво в Москві. Там пасажирський авіалайнер мав виконувати рейс Москва — Анталія, проте виліт затримувався на дві години.

Весь цей час люди перебували на борту літака, де не працювала система кондиціонування. Тому один із пасажирів відчинив люк аварійного виходу. Про це повідомляють ЗМІ Росії.

Після того як пасажир відкрив аварійний люк — спрацювала система випуску надувного трапу. У підсумку авіакомпанії довелося замінити літак. Про те, чи покарають пасажира — наразі не відомо.