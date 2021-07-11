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Ракурс
“Золота” легкоатлетка Магучіх побила рекорд молодіжного чемпіонату Європи

«Золота» легкоатлетка Магучіх побила рекорд молодіжного чемпіонату Європи (ВІДЕО)

11 лип 2021, 11:01
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Ярослава Магучіх, 19-річна українська легкоатлетка, стрибнула у висоту на два метри й побила рекорд турніру і отримала «золото» молодіжного чемпіонату Європи. Українська спортсменка випередила срібну призерку аж на 11 см.

Магучіх упевнено стала чемпіонкою зі стрибків у висоту на молодіжному чемпіонаті Європи, який цими днями відбувається в естонському Таллінні. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Усі стрибки Магучіх на чемпіонаті були вдалими. Спершу вона підкорила висоту 1,85 м, потім — 1,89 м, а стрибок на 1,95 м достроково подарував їй золото. Після цього вона вирішила стрибнути на 2 м й успішно підкорила висоту.

Нагадаємо, на початку липня українські легкоатлетки приголомшливо виступили на Діамантовій лізі — найпрестижніших змаганнях з легкої атлетики. Там Магучіх стрибнула у висоту на 2,03 м, оновивши найкращий результат сезону у світі.

Джерело: Ракурс


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