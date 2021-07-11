Анджеліна Джолі з’явилася на публіці з шістьма дітьми

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Ракурс

Анджеліна Джолі, відома американська кіноакторка, нещодавно вперше за довгий час з’явилася на публіці разом з усіма своїми дітьми. Папараці помітили сімейство Джолі в міжнародному аеропорту Нью-Йорка.

Згодом Анджеліна Джолі у тренчі до щиколоток у супроводі 16-річної дочки Захари відвідала магазин іграшок у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Daily Mail.

Анджеліна Джолі виховує шістьох дітей: трьох синів і трьох дочок. Троє з них були усиновлені, а ще троє є біологічними дітьми акторки та екс-чоловіка Бреда Пітта.

У 2002 році Джолі всиновила Меддокса Шивана (2001 року народження) з Камбоджі. У 2005 році Джолі удочерила дівчинку Захару Марлі (2005 року народження) з Ефіопії. Тоді до африканської країни Джолі прилетіла разом із Бредом Піттом, а рішення удочерити дитину вони ухвалювали разом. Згодом Пітт офіційно усиновив Меддокса і Захару.

У 2006 році Джолі народила біологічну доньку Шайло Нувель. Ще за рік пара всиновила трирічного хлопчика Пакса Тьєна з В'єтнаму. У 2008 році Джолі народила двійню — сина Нокса Леона і дочку Вів'єн Маршелін. Перші фотографії Нокса і Вів'єн Джоллі-Пітт продали виданням People і Hello! за 14 млн дол. — це найдорожчі фотографії знаменитостей в історії. Прибуток актори пожертвували благодійному фонду.

Джерело: Daily Mail.