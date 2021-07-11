Адвокат Трампа часто був напідпитку й мав ознаки деменції — ЗМІ - Руді Джуліані

https://racurs.ua/ua/n157254-sekrety-advokata-trampa-djuliani-pro-alkogolizm-i-demenciu-rozkryly-zmi.html

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Руді Джуліані, особистий адвокат екс-президента США Дональда Трампа, зазвичай з’являвся напідпитку, проявляв ознаки деменції та робив багато помилок.

Про це розповіли радники колишнього очільника Білого дому, пише Business Insider, посилаючись на неопубліковану книгу Майкла Вольфа «Зсув: Останні дні президентства Трампа».

Джуліані, як вважав багато хто в оточенні Трампа, завжди був напідпитку. Багато хто вважав, що у нього почалася деменція: проблеми з фокусуванням уваги, пам’яттю, прості логічні збої, — пише Вольф.

Окрім цього, залучення Джуліані до справ пов’язують з безладом у паперах, дезорганізацією файлів та технічними збоями. Автор нової книги про оточення Трампа вказує, що радники колишнього американського лідера докладали максимум зусиль, щоб обмежити доступ Джуліані до Трампа. Адвокату також приписують допущення грубих помилок під час розслідування тодішнього глави ФБР Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори, а також під час першого імпічменту Трампа.

У Західному крилі Білого дому панувало не просто занепокоєння щодо Руді, а глибока образа й навіть ненависть до нього, — наголошується у книзі.

Разом з тим, помічники Трампа не змогли заборонити Джуліані з’являтися в Білому домі, і той часто користувався необмеженим доступом до Овального кабінету.

Нагадаємо, Джуліані, який свого часу був успішним мером Нью-Йорку, впродовж каденції Дональда Трампа виконував обов’язки його особистого захисника. Зараз проти нього відкрито справи. Штат Нью-Йорк позбавив його адвокатських ліцензій.

Джерело: Business Insider