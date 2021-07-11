Секреты адвоката Трампа Джулиани об алкоголизме и деменции раскрыли СМИ

https://racurs.ua/n157254-sekrety-advokata-trampa-djuliani-ob-alkogolizme-i-demencii-raskryli-smi.html

Ракурс

Руди Джулиани, личный адвокат экс-президента США Дональда Трампа, обычно появлялся навеселе, проявлял признаки деменции и делал много ошибок.

Об этом рассказали советники бывшего главы Белого дома, пишет Business Insider, ссылаясь на неопубликованную книгу Майкла Вольфа «Смещение: Последние дни президентства Трампа».

Джулиани, как считали многие в окружении Трампа, всегда был пьян. Многие считали, что у него началась деменция: проблемы с фокусировкой внимания, памятью, простые логические сбои, — пишет Вольф.

Кроме этого, привлечение Джулиани к делам связывают с беспорядком в бумагах, дезорганизацией файлов и техническими сбоями. Автор новой книги об окружении Трампа указывает, что советники бывшего американского лидера прилагали максимум усилий, чтобы ограничить доступ Джулиани к Трампу. Адвокату также приписывают допущение грубых ошибок в ходе расследования тогдашнего главы ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы, а также во время первого импичмента Трампа.

В Западном крыле Белого дома царило не просто беспокойство о Руди, а глубокая обида и даже ненависть к нему, — отмечается в книге.

Вместе с тем, помощники Трампа не смогли запретить Джулиани появляться в Белом доме, и тот часто пользовался неограниченным доступом к Овальному кабинету.

Напомним, Джулиани, который в свое время был успешным мэром Нью-Йорка, в течение каденции Дональда Трампа выполнял обязанности его личного защитника. Сейчас против него открыты дела. Штат Нью-Йорк лишил его адвокатских лицензий.

Источник: Business Insider