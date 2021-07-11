Анджелина Джоли показала, как выросли ее дети

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Ракурс

Анджелина Джоли, известная американская киноактриса, недавно впервые за долгое время появилась на публике вместе со всеми своими детьми. Папарацци заметили семейство Джоли в международном аэропорту Нью-Йорка.

Впоследствии Анджелина Джоли в тренче по щиколотки в сопровождении 16-летней дочери Захары посетила магазин игрушек в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Анджелина Джоли воспитывает шесть детей: три сына и три дочери. Трое из них были усыновлены, а еще трое являются биологическими детьми актрисы и экс-супруга Брэда Питта.

В 2002 году Джоли усыновила Мэддокса Шивана (2001 года рождения) из Камбоджи. В 2005 году Джоли удочерила девочку Захару Марли (2005 года рождения) из Эфиопии. Тогда в африканскую страну Джоли прилетела вместе с Брэдом Питтом, а решение удочерить ребенка они принимали вместе. Впоследствии Питт официально усыновил Мэддокса и Захару.

В 2006 году Джоли родила биологическую дочь Шайло Нувель. Еще спустя год пара усыновила трехлетнего мальчика Пакса Тьена из Вьетнама. В 2008 году Джоли родила двойню — сына Нокса Леона и дочь Вивьен Маршелин. Первые фотографии Нокса и Вивьен Джоли-Питт продали изданиям People и Hello! за 14 млн долл. — это самые дорогие фотографии знаменитостей в истории. Прибыль актеры пожертвовали благотворительному фонду.

Источник: Daily Mail.