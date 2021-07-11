«Золотая» легкоатлетка Магучих побила рекорд молодежного чемпионата Европы

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Ярослава Магучих, 19-летняя украинская легкоатлетка, прыгнула в высоту на два метра — побила рекорд турнира и получила «золото» молодежного чемпионата Европы. Украинская спортсменка опередила серебряного призера на 11 см.

Магучих уверенно стала чемпионкой по прыжкам в высоту на молодежном чемпионате Европы, который в эти дни проходит в эстонском Таллинне. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Все прыжки Магучих на чемпионате были удачными. Сначала она покорила высоту 1,85 м, затем — 1,89 м, а прыжок на 1,95 м досрочно подарил ей золото. После этого она решила прыгнуть на 2 м и успешно покорила высоту.

Напомним, в начале июля украинские легкоатлетки потрясающе выступили в Бриллиантовой лиге — самых престижных соревнованиях по легкой атлетике. Там Магучих прыгнула в высоту на 2,03 м, обновив лучший результат сезона в мире.