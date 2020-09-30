Огненные торнадо и пожары охватили винодельческие районы Калифорнии — фото и видео стихии

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Пожары в Калифорнии, которые с новой силой вспыхнули в сентябре, установили печальный рекорд для штата. Огонь охватил более 117 тыс. га земли. Вследствие разрушительного пожара на севере американского штата возникло два редких огненных торнадо, которым Национальная служба погоды (NWS) присвоила силу EF-1 и EF-2.

По меньшей мере три человека погибли, еще почти 100 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Шериф округа Шаста Эрик Магрини подтвердил информацию о гибели людей. Об этом пишет The Watchers.

На сегодня огонь уничтожил более 2,2 тыс. кв. км. Около 1,5 тыс. пожарных продолжают бороться с огнем в знаменитом винодельческом регионе Напа, так называемом «Уайн-кантри» («Винная страна»). Регион славится своим виноделием, кухней, роскошными курортами, исторической архитектурой и культурой.

Напомним, пожар в Калифорнии начался 4 сентября. В течение всего трех недель пламя распространилось на более 117 тыс. га. Почти 1 тыс. объектов были повреждены или разрушены. К борьбе с пламенем привлечены свыше 3 тыс. пожарных. Ожидается, что потушить пожар удастся до 15 октября.