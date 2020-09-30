Попугаи в Британии учили детей ругаться — их пришлось изолировать

Попугаи в Британии учили детей ругаться. Фото: пекселс

https://racurs.ua/n144518-popugai-v-britanii-uchili-detey-rugatsya-ih-prishlos-izolirovat.html

Ракурс

В зоопарке в графстве Линкольншир в Великобритании изолировали африканских серых попугаев после того, как они начали ругаться в присутствии посетителей, среди которых были дети.

Изолировать от публики пришлось пять попугаев. Об этом сообщает BBC.

Африканские серые попугаи по имени Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси выучили бранную лексику после того, как их привезли в зоопарк в августе и поместили на карантин.

После завершения карантина их переместили в вольеры, однако посетители очень удивились, когда услышали неприличные слова от пернатых. Поэтому попугаев пришлось отделить друг от друга.

Как отметил исполнительный директор парка Стив Николс, попугаи ругаются, чтобы спровоцировать реакцию. Поэтому, если люди реагируют на крики птиц, это побуждает их ругаться еще больше, сказал он.

Директор надеется, что в колониях, куда их поместили, попугаи забудут эти слова.

Но если они научат ругаться других попугаев, мы будем иметь дело с 250 птицами-грубиянами, и я не знаю, что с этим придется делать, — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полтысячи попугаев медленно заполоняют Монпелье — город на юге Франции. Они поселились в центре административной столицы департамента Эро. Птицы фактически колонизировали город. Они поселились в городских парках и садах, чем удивили некоторых жителей.