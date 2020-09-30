Папуги у Британії вчили дітей лаятись — їх довелось ізолювати

Папуги у Британії вчили дітей лаятись. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144518-papugy-u-brytaniyi-vchyly-ditey-layatys-yih-dovelos-izoluvaty.html

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У зоопарку в графстві Лінкольншир, що у Великій Британії, ізолювали африканських сірих папуг після того, як вони почали лаятися у присутності відвідувачів.

Ізолювати від публіки довелося п’ятьох папуг. Про це пише BBC.

Африканські сірі папуги на ім’я Біллі, Ерік, Тайсон, Джейд і Елсі вивчили лайливу лексику після того, як їх привезли в зоопарк у серпні і помістили на карантин.

Після завершення карантину їх перемістили у вольєри, проте відвідувачі дуже здивувалися, коли почули непристойні слова від пернатих. Наприклад, один із відвідувачів вступив у суперечку з папугою. Тому папуг довелося відокремити одне від одного.

Як зауважив виконавчий директор парку Стів Ніколс, папуги лаються, щоб спровокувати реакцію. Тому, якщо люди виглядають шокованими або сміються, це спонукає вигукувати лайку ще більше, сказав він. Директор сподівається, птахи вивчать в колоніях інші слова.

Але якщо вони навчать лаятися інших папуг, ми матимемо справу з 250 лайливими птахами, і я не знаю, що з цим доведеться робити, — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що півтисячі папуг повільно заполоняють Монпельє — місто на півдні Франції. Вони оселилися в центрі адміністративної столиці департаменту Еро. Птахи, упізнавані за яскравим кольором пір’я і дуже різкими криками, фактично колонізували місто. Вони оселилися в міських парках і садах, чим здивували деяких жителів.