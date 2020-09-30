Вогняні торнадо і пожежі спустошують виноробні райони Каліфорнії — фото і відео стихії

https://racurs.ua/ua/n144519-vognyani-tornado-i-pojeji-ohopyly-vynorobni-rayony-kaliforniyi-foto-video.html

Ракурс

Пожежі у Каліфорнії, які з новою силою спалахнули у вересні, встановили сумний рекорд для штату. Вогонь охопив понад 117 тис. га. землі. Внаслідок руйнівної пожежі на півночі американського штату виникло два рідкісних вогняних торнадо, яким Національна служба погоди (NWS) присвоїла силу EF-1 та EF-2.

Щонайменше три особи втратили життя, тоді як майже 100 тис. були змушені залишити свої домівки. Шериф округу Шаста Ерік Магріні підтвердив інформацію про загибель людей. Про це пише The Watchers.

На сьогодні випалено понад 2,2 тис. кв. км. Близько 1,5 тис. вогнеборців продовжують боротися з вогнем у знаменитому виноробному регіоні Напа, так званому «Уайн-кантрі» («Країна вина»). Регіон славиться своїми виноробними, кухнею, ресторанами, розкішними курортами, історичною архітектурою і культурою.

Нагадаємо, пожежа у Каліфорнії почалася 4 вересня. Впродовж лише трьох тижнів полум’я розповсюдилося на понад 117 тис. га. Майже 1 тис. об'єктів було пошкоджено або зруйновано. У боротьбі з полум’ям задіяні понад 3 тис. вогнеборців. Очікується, що загасити пожежу вдасться до 15 жовтня.