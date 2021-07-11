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54-градусна спека “запалила” лісові пожежі у Каліфорнії — апокаліптичні фото / Фото: АР

54-градусна спека «запалила» лісові пожежі у Каліфорнії — апокаліптичні фото

11 лип 2021, 12:04
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Лісові пожежі з п’ятниці, 9 липня, вирують у Каліфорнії. У національному парку «Долина смерті» в пустелі Мохаве на південному сході штату зареєстрували рекордну температуру — 54,4 градуси за Цельсієм, повідомляє Національна метеорологічна служба в Фернес-Крік. До цього лише у 1913 році спека нагрівала повітря у регіоні до 57 градусів, що вважається найвищою коли-небудь зареєстрованою температурою на Землі.

Вогнеборці щосили намагалися стримати лісові пожежі на півночі американського штату. Нині Захід США накрила нова хвиля тепла, яка посилила спеку у пустельних районах. Лісові пожежі призвели до евакуації міст в штаті Невада, прилеглих до каліфорнійського кордону, оскільки вогонь охопив вершини довколишніх гір.

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

ЗМІ зазначають, що масштабна пожежа виникла внаслідок злиття двох лісових пожеж, які спричинили блискавки. За кілька днів площа пожежі зросла удвічі. У північних гірських районах Каліфорнії пожежі вже знищили понад 10 будинків.

Джерело: Ракурс


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