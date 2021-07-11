54-градусна спека “запалила” лісові пожежі у Каліфорнії — апокаліптичні фото / Фото: АР

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Лісові пожежі з п’ятниці, 9 липня, вирують у Каліфорнії. У національному парку «Долина смерті» в пустелі Мохаве на південному сході штату зареєстрували рекордну температуру — 54,4 градуси за Цельсієм, повідомляє Національна метеорологічна служба в Фернес-Крік. До цього лише у 1913 році спека нагрівала повітря у регіоні до 57 градусів, що вважається найвищою коли-небудь зареєстрованою температурою на Землі.

Вогнеборці щосили намагалися стримати лісові пожежі на півночі американського штату. Нині Захід США накрила нова хвиля тепла, яка посилила спеку у пустельних районах. Лісові пожежі призвели до евакуації міст в штаті Невада, прилеглих до каліфорнійського кордону, оскільки вогонь охопив вершини довколишніх гір.

ЗМІ зазначають, що масштабна пожежа виникла внаслідок злиття двох лісових пожеж, які спричинили блискавки. За кілька днів площа пожежі зросла удвічі. У північних гірських районах Каліфорнії пожежі вже знищили понад 10 будинків.