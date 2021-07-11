8-річний хлопчик зник біля озера у Кременчуці — тривають пошуки

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8-річний хлопчик зник біля озера у Кременчуці — близько 21.00 у суботу, 10 липня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини поблизу озера колишніх «артскладів». 38-річна жінка розповіла, що не може знайти свого 8-річного сина Анатолія.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, дитина зникла неподалік озера під час відпочинку з рідними.

До пошуків зниклого хлопчика залучено всі підрозділи поліції Кременчука, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи та експерти, рятувальники і водолази Держслужби України з надзвичайних ситуацій, — інформують правоохоронці.

Наразі на місці події тривають пошуки. Інформацію про хлопчика просять надавати на лінію «102» чи за телефоном +380 (98) 739 26 30.

Нагадаємо, 15 квітня на Київщині тривали пошуки дворічного Богдана Уніченка. Правоохоронці оглядали прилеглу місцевість села Рагівка, зокрема ліси, поля та важкодоступні місця і споруди. Також пошуки було розширено і на навколишні села. Тоді батьки повідомили про зникнення дитини лише через п’ять годин, коли вже стемніло. Пошуки тривали всю ніч, проте не увінчалися успіхом. Зниклого хлопчика знайшли живим наступного дня.