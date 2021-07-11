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Ракурс
Білий килим з велетенського граду встелив український курорт

Білий килим з велетенського граду встелив український курорт (ФОТО, ВІДЕО)

11 лип 2021, 13:00
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Білий килим з велетенського граду встелив український курорт — чималі опади цими вихідними спостерігалися у селі Пилипець на Закарпатті, де розташований відомий гірськолижний курорт.

За лічені хвилини град засипав землю, утворивши сніговий покрив. Місцями у Хустському районі люди знаходили град розміром з невелике куряче яйце. Про це повідомили мешканці Пилипця у соцмережах.

Нагадаємо, 10 липня інша природна стихія вирувала на Закарпатті — внаслідок сильної зливи на Рахівщині було підтоплено десятки приватних будинків. В полоні паводка опинилися транспортні засоби, які рухалися автошляхом Мукачево — Рогатин. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що інтенсивні опади наробили лиха у чотирьох населених пунктах — смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан та Луги.

Джерело: Ракурс


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