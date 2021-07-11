Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Маршрутка з пасажирами перекинулася в Києві, є потерпілі

Маршрутка з пасажирами перекинулася в Києві, є потерпілі (ВІДЕО)

11 лип 2021, 13:27
999

Маршрутка з пасажирами перекинулася 11 липня в Києві на Гостомельському шосе. Згідно з попередньою інформацією, смугу руху по дорозі в столицю не поділили маршрутка Mercedes на зимовій гумі і легковий автомобіль Hyundai.

Після зіткнення маршрутка перекинулася на правий борт. На місце прибули одразу всі екстрені служби району. На щастя, обійшлося без загиблих, — інформує dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, в салоні маршрутки на момент ДТП перебувало шестеро-семеро пасажирів. Найважчу травму дістав чоловік — множинний відкритий перелом правої руки. Його затиснуло в салоні транспортного засобу. Окрім цього, першу медичну допомогу надавали жінці з травмою живота, дівчині з переломом лівої ключиці, жінці з садном над правим оком, дівчині з травмою голови, дівчині з болем у лівому передпліччі. Ще дві жінки перебували в шоковому стані.

Бус почав виляти, зачепив своє узбіччя і перекинувся. Що було до цього — не знаю. Чоловік закричав: «Дивись, що творить?». Далі хмара пилу і бус на боці. Всі, хто був поруч, кинулися туди. Водій виліз сам, відкрив задні «ворота» і допомагав вилазити пасажирам. Паливо капало, хлопці вогнегасниками поливали, — повідомила очевидець ДТП в Фейсбук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів