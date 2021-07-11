Маршрутка з пасажирами перекинулася в Києві, є потерпілі

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Маршрутка з пасажирами перекинулася 11 липня в Києві на Гостомельському шосе. Згідно з попередньою інформацією, смугу руху по дорозі в столицю не поділили маршрутка Mercedes на зимовій гумі і легковий автомобіль Hyundai.

Після зіткнення маршрутка перекинулася на правий борт. На місце прибули одразу всі екстрені служби району. На щастя, обійшлося без загиблих, — інформує dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, в салоні маршрутки на момент ДТП перебувало шестеро-семеро пасажирів. Найважчу травму дістав чоловік — множинний відкритий перелом правої руки. Його затиснуло в салоні транспортного засобу. Окрім цього, першу медичну допомогу надавали жінці з травмою живота, дівчині з переломом лівої ключиці, жінці з садном над правим оком, дівчині з травмою голови, дівчині з болем у лівому передпліччі. Ще дві жінки перебували в шоковому стані.