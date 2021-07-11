Радикальный способ продлить жизнь мужчинам открыли ученые

https://racurs.ua/n157263-radikalnyy-sposob-prodlit-jizn-mujchinam-otkryli-uchenye.html

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Радикальный способ продлить жизнь мужчинам открыли ученые из Новой Зеландии на основании анализа ДНК некоторых видов животных. По мнению исследователей, удаление репродуктивных органов у баранов способствует продлению жизни.

Специалисты не исключают, что кастрация может быть радикальным, но эффективным способом продлить жизнь мужчинам. Результаты исследования обнародованы в журнале eLife.

Удаление семенников у баранов, по словам фермеров и ученых, может продлить жизнь животного на 60%. Однако механизмы, отвечающие за долголетие, ранее были неясны. Поэтому новозеландские ученые вместе с генетиком со США Стивом Хорватом решили проанализировать ДНК млекопитающих, используя метод измерения биологического возраста с помощью химических меток. Выяснилось, что у кастрированных баранов скорость старения замедляется по сравнению с некастрированными самцами.

Согласно другим исследованиям, кастрация продлевает продолжительность жизни собак, домашних кошек и лабораторных грызунов. Кроме того, в эпоху Новой истории евнухи при дворе корейских королей жили дольше, чем их современники. Подобные результаты продемонстрировало исследование, которое было проведено в США среди пациентов психиатрической больницы.