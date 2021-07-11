Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/n157264-33-jary-i-grozy-pogoda-na-12-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 июля ожидается жаркая и дождливая, в центральных, южных и восточных регионах прогнозируют грозы. Температура воздуха достигнет отметки +33°

Днем столбики термометров покажут от +29° до +33°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 июля прогнозируется дождливая и жаркая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +19°, а днем будет держаться на уровне от +31° до +33° тепла.

Погода в Харькове ожидается солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +19° до +21°, а днем столбики термометра застынут на уровне +33°.

Погодные условия в Одессе будут жаркими, местами ударят кратковременные грозы. Воздух днем прогреется до +32°, ночью столбики термометров покажут +21°.

Погода во Львове встретит солнцем и жарой. Температурные показатели будут следующими: ночью +16…+18° тепла, а днем +30…+32° тепла.

Погода в Карпатах 12 июля прогнозируется грозовая. Столбики термометров в темное время суток покажут от +15° до +17° тепла, а днем температура достигнет +31° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июле 2021 года прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля. Месячное количество осадков ожидается 34−91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье — 103−155 мм, что не превышает климатическую норму.