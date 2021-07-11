Многомужество могут узаконить в ЮАР вслед за многоженством

https://racurs.ua/n157265-mnogomujestvo-mogut-uzakonit-v-uar-vsled-za-mnogojenstvom.html

Ракурс

Многомужество могут узаконить в ЮАР — правительство африканской страны, конституция которой предусматривает однополые браки и полигамию для мужчин, предлагает легализовать и полиандрию. Эта тема вызвала критику у консервативного населения ЮАР.

Африканские общества не готовы к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых мы не можем контролировать, и возражения сводятся именно к вопросам контроля, — сказал профессор Коллис Мачоко в интервью ВВС.

Профессор Мачоко в ходе своего исследования говорил с 20 женщинами и 45 мужчинами, которые состояли в полиандрическом браке в Зимбабве.

Секретность тут как у масонов. Столкнувшись с кем-то незнакомым, кому они не доверяют, эти люди просто отрицают, что состоят в подобном браке. Все это из-за страха преследования, — отмечает исследователь.

По его словам, одну из женщин еще в шестом классе увлекла идея о многомужестве, когда она узнала о наличии «мужей» у пчелиной матки. Повзрослев, она начала заниматься сексом с несколькими партнерами, которые знали о существовании друг друга. Четверо из них со временем стали ее мужьями.

Это разрушит африканскую культуру. А как насчет детей в этих браках? Как они узнают, чьи они дети? Женщина не может взять на себя роль мужчины. Это неслыханно. Будет ли женщина теперь платить лоболу (традиционный выкуп за невесту — ред.) за мужа? Возьмет ли муж ее фамилию? — против многомужества выступил бизнесмен и телеведущий из ЮАР Мусе Мселеку, у которого четыре жены.

В полиандрии женщина часто инициирует отношения и может изгнать мужа, если считает, что он дестабилизирует отношения с другими партнерами. По словам профессора Мачоко, главной причиной, по которой его собеседники согласились на многомужество, была любовь. Они не хотели рисковать потерей супруги, если не удовлетворяли ее в сексуальном плане. Другой причиной было бесплодие: некоторые мужчины соглашались на многомужество, чтобы их супруга могла иметь детей.