Сразу два штамма коронавируса убили женщину в Бельгии

Сразу два штамма коронавируса убили женщину в Бельгииhttps://racurs.ua/n157267-srazu-dva-shtamma-koronavirusa-ubili-jenschinu-v-belgii.htmlРакурс
Коронавирус в мире продолжает распостраняться. В Бельгии официально зафиксировали первый в стране случай заражения сразу двумя разновидностями коронавируса.
Из-за заражения двумя мутациями пожилая женщина умерла. Об этом сообщает местное издание VRT.
Известно, что 90-летняя женщина умерла еще в марте, но только сейчас удалось исследовать этот случай. Тесты подтвердили, что она заболела сразу двумя штаммами коронавируса.
Анализы и исследования показали, что бельгийка заразилась вариантами «Альфа» и «Бета», известными как «британский» и «южноафриканский» коронавирусы. На момент смерти оба штамма были широко распространены в Бельгии, поэтому эпидемиологи не исключают, что женщина могла заразиться ими через контакты с двумя разными людьми. В публикации отмечается, что умершая не прививалась от коронавируса.
Как отмечают эксперты, подобные случаи «двойного» заражения коронавирусом являются крайне редкими, и пока не понятно, насколько именно сочетание двух штаммов инфекции спровоцировало смерти этой пациентки. Для Бельгии этот случай стал первым и пока единственным.
Напомним, ранее мы сообщали, что риск тяжелого заболевания и смерти от инфекции среди детей и подростков чрезвычайно низок.
Источник: VRT