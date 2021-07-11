Сразу два штамма коронавируса убили женщину в Бельгии

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n157267-srazu-dva-shtamma-koronavirusa-ubili-jenschinu-v-belgii.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распостраняться. В Бельгии официально зафиксировали первый в стране случай заражения сразу двумя разновидностями коронавируса.

Из-за заражения двумя мутациями пожилая женщина умерла. Об этом сообщает местное издание VRT.

Известно, что 90-летняя женщина умерла еще в марте, но только сейчас удалось исследовать этот случай. Тесты подтвердили, что она заболела сразу двумя штаммами коронавируса.

Анализы и исследования показали, что бельгийка заразилась вариантами «Альфа» и «Бета», известными как «британский» и «южноафриканский» коронавирусы. На момент смерти оба штамма были широко распространены в Бельгии, поэтому эпидемиологи не исключают, что женщина могла заразиться ими через контакты с двумя разными людьми. В публикации отмечается, что умершая не прививалась от коронавируса.

Как отмечают эксперты, подобные случаи «двойного» заражения коронавирусом являются крайне редкими, и пока не понятно, насколько именно сочетание двух штаммов инфекции спровоцировало смерти этой пациентки. Для Бельгии этот случай стал первым и пока единственным.

Напомним, ранее мы сообщали, что риск тяжелого заболевания и смерти от инфекции среди детей и подростков чрезвычайно низок.

Источник: VRT