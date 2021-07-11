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Ракурс
Вакцина. Фото: istock

Когда в Украине появится однодозная вакцина, спрогнозировали в Минздраве

11 июл 2021, 17:13
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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. В то же время однодозний препарат от инфекции производителя Johnson&Johnson, который зарегистрировал Минздрав, еще нескоро появится в Украине.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что сейчас очень трудно сказать, когда украинцы получат эту вакцину, поскольку есть несколько проблем со стороны производителя. Так, сообщается, что Johnson&Johnson — это единственная вакцина с однократным введением, что делает ее привлекательной для многих стран. Именно этот препарат можно очень быстро использовать.

К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину, — поделился Кузин.

Главный санитарный врач добавил, что Украина уже имеет такой опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson&Johnson на территории страны. Это около 390 человек получили вакцину, и сейчас переговоры ведутся.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бельгии официально зафиксировали первый в стране случай заражения сразу двумя разновидностями коронавируса. Из-за заражения двумя мутациями пожилая женщина умерла.

Источник: Ракурс


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