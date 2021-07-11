Необычное спасение от жары придумали ученые. Фото:istock

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Научное открытие удалось сделать китайским ученым. Ученые из Хуачжунского университета науки и технологии разработали ткань, способную охлаждать тело.

Эта уникальная «метаткань» содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Об этом сообщает NewScientist.

С их помощью ткань способна отражать ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. При этом происходит охлаждение тела за счет рассеивания тепла. Как показали первые исследования, умная ткань может снижать температуру тела на несколько градусов.

Так, один из добровольцев целый час просидел на солнце в жилете, одна половина которого сделана из метаткани, а вторая — из хлопка. Когда ученые измерили температуру кожи, выяснилось, что под новым материалом она составляла +31−32°, в то время как под обычной тканью она достигала +37°.

Несмотря на то, что охлаждающий эффект особенно заметен при нахождении на солнце, он также будет наблюдаться и в тени. По словам изобретателей, такая одежда может быть выпущена в разных цветах, однако наиболее эффективным для отражения света является белый.

По словам одного из исследователей Тао Гуанмина, команда намерена наладить массовое производство метаткани. Он надеется, что продукты, сделанные из нее, станут доступны уже через год.

Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине сохранится как минимум до 19 июля. Небольшой отдых от высоких температур будет у жителей западных областей, но только на несколько дней

Источник: NewScientist