Спека. Фото: istock

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Наукове відкриття вдалося зробити китайським вченим. Вчені з Хуачжунского університету науки й технології розробили тканину, що здатна охолоджувати тіло.

Ця унікальна «метатканина» містить мікроскопічні волокна оксиду титану, тефлону й полімолочної кислоти. Про це повідомляє NewScientist.

За їхньою допомогою тканина може відбивати ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання. Зокрема, відбувається охолодження тіла шляхом розсіювання тепла. Як показали перші дослідження, розумна тканина може знижувати температуру тіла на декілька градусів.

Так, один із добровольців цілу годину просидів на сонці в жилеті, одна половина якого зроблена з метатканини, а друга — з бавовни. Коли вчені виміряли температуру шкіри, з’ясувалося, що під новим матеріалом вона становила +31−32 °, у той час, як під звичайною тканиною вона досягала +37°.

Попри те, що ефект охолодження особливо помітний під час знаходженні на сонці, він також буде спостерігатися й у тіні. За словами винахідників, такий одяг можна випустити в різних кольорах, проте найбільш ефективним для відбиття світла є білий.

За словами одного з дослідників Тао Гуанмін, команда має намір налагодити масове виробництво метатканини. Він сподівається, що продукти, зроблені з неї, стануть доступними вже через рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спека в Україні збережеться як мінімум до 19 липня. Невеликий відпочинок від високих температур буде в жителів західних областей, але тільки на кілька днів

Джерело: NewScientist