Нашестя змій на Львівщині вклало до лікарень трьох людей

Змія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157268-nashestya-zmiy-na-lvivschyni-vklalo-do-likaren-troh-ludey.html

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Укус змії відправив до лікарень одразу трьох людей на Львівщині. Через атаку небезпечних гадів усі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

Серед потерпілих є дитина. Про це розповіли в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що лише за вчора, 10 липня, до лікарень Львівщини з укусами змії потрапили троє осіб, зокрема одна дитина. Усі потерпілі в стані середньої важкості.

Рятувальники уточнили, що в Перемишлянську центральну районну лікарню ушпиталили жінку, яку змія вкусила за палець стопи. У Турківську лікарню госпіталізовано 13-річну дівчинку — її змія укусила в гомілку. До цієї ж лікарні доставили жінку, яку змія укусила в п’ятку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що укус змії послугував причиною госпіталізації трьох дітей — їх доставили в реанімацію з анафілактичним шоком. Усі діти перебувають у важкому стані.