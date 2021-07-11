Бренсон. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n157266-virgin-galactic-vidpravlyaie-v-kosmos-milyardera-brensona-translyaciya.html

Ракурс

Virgin Galactic відправить свого засновника та найбагатшого жителя Великої Британії Річарда Бренсона в космос уже сьогодні, 11 липня, о 16.00 за Києвом.

Мільярдер стане першим у світі космічним туристом. Історичну подію транслюватиме YouTube-канал компанії.

70-річний Бренсон і його команда Unity 22 вирушать із космодрому «Америка» в Трут-ор-Консеквенсес, штат Нью-Мексико. Політ відбуватиметься на кораблі VSS Unity SpaceShipTwo Virgin Galactic.

Разом із Бренсоном у космічну подорож вирушать:

Бет Мозес — головний інструктор астронавтів Virgin Galactic;

Колін Беннет — провідний інженер Virgin Galactic;

Сіріша Бандла — віце-президент компанії зі зв’язків з урядом і досліджень.

VSS Unity пілотуватиме Дейв Маккей і Майкл Масуччі, а Фредерік Стеркоу та Келлі Латімер пілотуватимуть VMS Eve.

Бренсон здійснить космічний політ усього за дев’ять днів до того, як компанія-конкурент Blue Origin досягне аналогічного кордону зі своїм суборбітальним апаратом New Shepard. Blue Origin планує відправити свого керівника — мільярдера Джеффа Безоса, який нещодавно залишив місце генерального директора гіганта електронних покупок у віці 57 років, — у космос 20 липня разом із невеликою командою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Джеф Безос, засновник інтернет-гіганта Amazon та найбагатша людина світу, 20 липня планує відправитися в космос у межах першого космічного польоту корабля очолюваної ним приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.

Проте не всі хочуть, щоби Безос після цього повернувся на Землю. Загалом уже понад 56 тис. підписів зібрали дві петиції на порталі Change. org, які закликають не пускати Безоса назад на нашу планету, після того, як він опиниться в космосі.