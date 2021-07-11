Брэнсон. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157266-virgin-galactic-otpravlyaet-v-kosmos-milliardera-brensona-translyaciya.html

Ракурс

Virgin Galactic отправит своего основателя и самого богатого жителя Великобритании Ричарда Брэнсона в космос уже сегодня, 11 июля, в 16.00 по Киеву.

Миллиардер станет первым в мире космическим туристом. Историческое событие будут транслировать на YouTube-канал компании.

70-летний Брэнсон и его команда Unity 22 отправятся с космодрома «Америка» в Трут-ор-Консеквенсес, штат Нью-Мексико. Полет запланирован на корабле VSS Unity SpaceShipTwo Virgin Galactic.

Вместе с Брэнсоном в космическое путешествие отправятся:

Бет Мозес — главный инструктор астронавтов Virgin Galactic;

Колин Беннет — ведущий инженер Virgin Galactic;

Сириша Бандла — вице-президент компании по связям с правительством и исследований.

VSS Unity будут пилотировать Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а Фредерик Стеркоу и Келли Латимер пилотировать VMS Eve.

Брэнсон совершит космический полет всего за девять дней до того, как компания-конкурент Blue Origin достигнет аналогичной границы со своим суборбитальным аппаратом New Shepard. Blue Origin планирует отправить своего руководителя — миллиардера Джеффа Безоса, который недавно покинул место генерального директора гиганта электронных покупок в возрасте 57 лет, — в космос 20 июля вместе с небольшой командой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джефф Безос, основатель интернет-гиганта Amazon и самый богатый человек мира, 20 июля планирует отправиться в космос в рамках первого космического полета корабля возглавляемой им частной аэрокосмической компании Blue Origin.

Однако не все хотят, чтобы Безос после этого вернулся на Землю. В целом уже более 56 тыс. подписей собрали две петиции на портале Change.org, которые призывают не пускать Безоса назад на нашу планету, после того, как он окажется в космосе.