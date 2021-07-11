Нашествие змей на Львовщине уложило в больницы трех человек

Змея. Фото: istock

https://racurs.ua/n157268-nashestvie-zmey-na-lvovschine-ulojilo-v-bolnicy-treh-chelovek.html

Ракурс

Укус змеи отправил в больницы сразу трех человек на Львовщине. Из-за атаки опасных гадов все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших есть ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что только за вчера, 10 июля, с укусами змей попали в больницы на Львовщине доставили трех людей, в том числе одного ребенка. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Спасатели уточнили, что в Перемышлянскую центральную районную больницу госпитализировали женщину, которую змея укусила за палец стопы. В Турковскую больницу попала 13-летняя девочка — ее змея укусила в голень. В эту же больницу доставили женщину, которую змея укусила в пятку.

Напомним, ранее мы сообщали, что укус змеи послужил причиной госпитализации трех детей — их доставили в реанимацию с анафилактическим шоком. Все дети находятся в тяжелом состоянии.