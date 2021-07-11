Англия и Италия. Фото: Фокус

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Ракурс

Англия и Италия сойдутся в финале Евро-2020. Сборные стран сыграют финальный матч чемпионата Европы на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли».

Финальное противостояние начнется в 22.00 по Киеву. Его будут транслировать телеканалы «Украина», «Футбол 1» и «Футбол 2».

Сборная Англии вышла в финал, обойдя в полуфинале Данию, а Италия обыграла Испанию. Заметим, что для Англии это первый матч в финале Евро-2020. В целом сборная не побеждала на крупных турнирах с 1966 года — тогда Англия стала чемпионом мира по футболу. В то же время для Италии это уже четвертый финальный матч на Евро — сборная победила на чемпионате Европы в 1968 году.

Англия выиграла только два из 14 последних матчей с Италией, оба — товарищеские матчи 1997 года и 2013 года. Однако Италия не проигрывала Англии на крупных турнирах, в частности обыграла сборную на Евро-1980, на чемпионатах мира 1990 года и 2014 года.

Букмекеры выше оценивают шансы на победу сборной Англии, которая за весь турнир пропустила лишь один мяч в матче со сборной Дании. На победу англичан принимают ставки с коэффициентом 2,65. Победу сборной Италии оценивают коэффициентом 3,20, а ничью — 3.

Известно, что Англия выиграла 15 из 17 последних матчей, которые происходили на стадионе «Уэмбли», забив 46 голов и пропустив лишь пять.

Напомним, ранее мы сообщали, что УЕФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Англии за поведение фанатов сборной во время во время полуфинального матча турнира Евро-2020 с командой Дании, который состоялся 7 июля.