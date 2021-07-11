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Ракурс
Кейт Міддлтон. Фото: Instagram

Кейт Міддлтон вразила новим вбранням на фіналі Вімблдону (ФОТО)

11 лип 2021, 20:31
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Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, з’явилася на публіці після довгої самоізоляції.

Разом зі своїм батьком вона відвідала фінальний матч турніру Вімблдону. Про це повідомляє прес-служба королівської пари в Instagram.

Кейт Міддлтон. Фото: InstagramГерцогиня уважно спостерігала за грою між Гордоном Рейдом, який представляв Велику Британію, і Йоахімом Жераром із Бельгії. А в якусь мить Кейт Міддлтон приєдналася до інших глядачів, щоби створити ефект хвилі руками, яку традиційно роблять вболівальники на чемпіонатах.

Кейт Міддлтон. Фото: InstagramДля сьогоднішнього виходу Кейт Міддлтон обрала жіночне плаття ніжно-рожевого кольору. Доповнили образ світлий клатч і класичні туфлі, підібрані точно в тон сукні. Дотримуючись санітарних норм, батько й донька вдягли маски для відвідування стадіону.

Кейт Міддлтон. Фото: InstagramРаніше Кейт Міддлтон була змушена перебувати на самоізоляції через контакт із людиною, хворою на коронавірус. На щастя, у герцогині не було симптомів хвороби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон побувала на Вімблдонському турнірі з великого тенісу разом із чоловіком, принцом Вільямом. Вона прийшла подивитися на гру між британцем Джеймі Марреєм і бразильцем Бруно Соаресом.

Джерело: Ракурс


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