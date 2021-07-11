Фігура у небі. Фото: The Sun

https://racurs.ua/ua/n157277-angliyskyy-pilot-zalyshyv-u-nebi-poslannya-pered-finalom-ievro-2020-foto.html

Ракурс

Матч Англія-Італія відбудеться вже в найближчі години. Для того, аби підтримати рідну збірну на фіналі Євро-2020, пілот Бен Девіс написав на трекері польотів фразу It’s Coming Home (Він повертається додому).

Такий «трюк» він зробив за допомогою координат в GPS-навігаторі, які фіксували його політ. Про це повідомляє The Sun.

За словами пілота, таким чином він хотів висловити підтримку своїй країні. Він вказав відповідні точки в GPS, а син допомагав йому контролювати чи все йде гаразд.

Найкраще це робити рано вранці або ввечері, щоби повітря було більш спокійним, інакше ви потрапите в занос, і може скластися враження, що ви п’яні. Це може бути досить складно, бо деякі повороти дуже круті. Я хвилювався, що все може піти не так, і мені доведеться починати заново, але все вийшло, — розповів Девіс.

Фраза, яку написав пілот у небі — відсилання до пісні Football’s Coming Home, яка стала гімном уболівальників збірної Англії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Англія й Італія зійдуться у фіналі Євро-2020. Збірні країн зіграють фінальний матч чемпіонату Європи на легендарному лондонському стадіоні «Вемблі».

Джерело: The Sun