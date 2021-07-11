Праздник Петра и Павла — что нельзя делать в этот день

Петр и Павел. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n157278-prazdnik-petra-i-pavla-chto-nelzya-delat-v-etot-den.html

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Петра и Павла празднуют в Украине 12 июля — этот христианский праздник призван почтить память святых апостолов, которые после сошествия на них Святого Духа разошлись с благой вестью, обращая в христианство тысячи людей и исцеляя больных.

Праздник Петра и Павла — большой церковный праздник, который отмечается ежегодно 12 июля. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник.

Согласно традициям, молодые люди в ночь на Петра и Павла водили хороводы, пели и устраивали различные игры, а на рассвете встречали восход солнца. В древности в этот праздник почитали рыбаков, поскольку святой апостол Петр был из рыболовной семьи. В этот день рыбаки молились и просили, чтобы им послали хороший улов. В наши дни также рекомендуется встречать праздник с рыбалкой.

Накануне рекомендуется провести уборку в помещении, тем самым очистить его от всего плохого, украсить дом венками и букетами из полевых цветов.

На Петра и Павла нельзя: