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Петр и Павел. Фото: УНИАН

Праздник Петра и Павла — что нельзя делать в этот день

11 июл 2021, 21:33
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Петра и Павла празднуют в Украине 12 июля — этот христианский праздник призван почтить память святых апостолов, которые после сошествия на них Святого Духа разошлись с благой вестью, обращая в христианство тысячи людей и исцеляя больных.

Праздник Петра и Павла — большой церковный праздник, который отмечается ежегодно 12 июля. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник.

Согласно традициям, молодые люди в ночь на Петра и Павла водили хороводы, пели и устраивали различные игры, а на рассвете встречали восход солнца. В древности в этот праздник почитали рыбаков, поскольку святой апостол Петр был из рыболовной семьи. В этот день рыбаки молились и просили, чтобы им послали хороший улов. В наши дни также рекомендуется встречать праздник с рыбалкой.

Накануне рекомендуется провести уборку в помещении, тем самым очистить его от всего плохого, украсить дом венками и букетами из полевых цветов.

На Петра и Павла нельзя:

  • думать о плохом, ссориться и ругаться. Лучше провести время в кругу семьи, наполниться позитивными эмоциями и простить старые обиды;
  • работать по дому (вязание, шитье, уборка), труд в саду и огороде необходимо отложить;
  • на Петра и Павла нельзя купаться в водоемах.

Источник: Ракурс


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