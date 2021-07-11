Свято Петра і Павла — що не можна робити в цей день

Петра і Павла. Фото:

https://racurs.ua/ua/n157278-svyato-petra-i-pavla-scho-ne-mojna-robyty-v-cey-den.html

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Петра і Павла святкують в Україні 12 липня — це християнське свято покликане вшанувати пам’ять святих апостолів, які після зішестя на них Святого Духа розійшлися з благою звісткою, звертаючи до християнства тисячі людей та зцілюючи хворих.

Свято Петра і Павла — велике церковне свято, що відзначається щорічно 12 липня. У 2021 році ця дата випадає на понеділок.

Згідно з традиціями, молоді люди в ніч на Петра й Павла водили хороводи, співали і влаштовували різні ігри, а на світанку зустрічали схід сонця. У давнину це свято шанували рибалки, бо святий апостол Петро був із рибальського сім’ї. У цей день рибалки молилися і просили, щоби їм послали хороший улов. У наші дні також рекомендується зустрічати свято за риболовлею.

Напередодні рекомендується провести прибирання в приміщенні, тим самим очистити його від усього поганого, прикрасити оселю вінками та букетами з польових квітів.

На Петра і Павла не можна: