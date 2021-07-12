Італія зупинила Англію у божевільній серії пенальті, фото — УЄФА

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Збірна Італії з футболу виграла Чемпіонат Європи 2020 року. У фіналі «скуадра адзурра» поступалася, але перевела гру в овертайм та виграла серію післяматчевих пенальті.

Італія вдруге завоювала титул найкращої команди Європи, а от Англія востаннє перемагала на великих футбольних форумах в 1966 році (домашній чемпіонат світу).

Вже на третій хвилині Шоу завершив гарну комбінацію транців із завершальним пасом Кейна. Гра давалася Англії легко, Італія отямилася тільки після 30 хвилини матчу й провела кілька гострих атак. Зрівняти рахунок команді Манчіні вдалося на 67 хвилині — Бонуччі добив після сейву Пікфолда.

Надалі гольових моментів в обох команд не було, натомість на полі побільшало боротьби, фолів та жовтих карток від арбітра.

Фінал докотився до серії пенальті, у якій вирішальними стали заміни, які Саутгейт зробив за кілька хвилин до закінчення овертайму. Саме свіжі гравці Англії не зуміли переграти Доннарумму, хоча Італію першою (Белотті) не реалізувала пенальті. У підсумку — 1:1 в основний і доданий час та 3:2 на користь Італії у серії одинадцятиметрових.