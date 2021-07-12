Володимир Зеленський та Амін Лашет, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, під час свого візиту до Берліна зустрівся з ймовірним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини — прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Про це вчора, 11 липня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський здійснив візит до представництва федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в Берліні відразу після прильоту до Німеччини.

Він (Лашет — ред.) зазначив, що президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС, — зазначають в Офісі президента.

Зеленський під час цієї зустрічі, зокрема, говорив про вступ України до Євросоюзу і ситуацію на Донбасі. Він зазначив, що понад 60% українців підтримують вступ України до Євросоюзу та висловив сподівання, що федеральний уряд продовжить політику підтримки нашої держави.

Для України важливо, щоб наступний федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО, — наголосив Зеленський.

Крім того, Зеленський поінформував Лашета про ситуацію на Донбасі.

Також було наголошено на важливості активізації переговорного процесу для досягнення миру на Донбасі в межах Нормандського формату та Мінського процесу, — зазначають в Офісі президента.

Крім того, Зеленський та Лашет обговорили питання газогону «Північний потік — 2», покликаного з'єднати Німеччину з Росією по дну Балтійського моря в обхід України.

Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС, — інформують в Офісі президента.

Сьогодні, 12 липня, має відбутися зустріч Зеленського з Меркель.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом країни-агресора і зазначив, що «підготовка до непростого матчу з Путіним триває".