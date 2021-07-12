Вакцина Pfizer теперь доступна в центрах массовой вакцинации

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n157296-vakcina-pfizer-teper-dostupna-v-centrah-massovoy-vakcinacii.html

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Вакцина от коронавируса Comirnaty, созданная компаниями Pfizer/BioNTech теперь будет доступна и в центрах массовой вакцинации в Украине.

Сделать прививку препаратом смогут все желающие с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что сделать вакцину Comirnaty доступной для широкой общественности в ведомстве решили на фоне ожидания поступления в Украину около 1 млн доз этого препарата до конца июля.

Также в пунктах прививок осуществляют вакцинацию препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech.

В пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio), — отмечают в Минздраве.

Кампания по вакцинации населения от коронавирусной болезни COVID-19 началась в Украине 24 февраля. По состоянию на 12 июля украинцам введены уже 5,6 млн доз вакцин, в частности:

2,4 млн доз препарата CoronaVac/Sinovac;

почти 1,7 млн доз препарата Comirnaty/Pfizer;

почти 1,6 млн доз препарата AstraZeneca различных производителей.

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда в Украине появится однодозная вакцина от COVID-19.