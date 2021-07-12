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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу

Вакцина Pfizer тепер доступна у центрах масової вакцинації

12 лип 2021, 12:40
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Вакцина від коронавірусу Comirnaty, створена компаніями Pfizer/BioNTech тепер буде доступна і в центрах масової вакцинації в України.

Зробити щеплення цим препаратом зможуть усі охочі з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

У відомстві зазначають, що зробити вакцину Comirnaty доступною для широкого загалу у відомстві вирішили на тлі очікування надходження до України близько 1 млн доз цього препарату до кінця липня.

Також у пунктах щеплень здійснюють вакцинацію препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech.

У пунктах щеплень також продовжується вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини будь-якого виробника (Covishield, AstraZeneca-SKBio), — зазначають у МОЗ.

Кампанія з вакцинації населення від коронавірусної хвороби COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого. Станом на 12 липня українцям введено вже 5,6 млн доз вакцин, зокрема:

  • 2,4 млн доз препарату CoronaVac/Sinovac;
  • майже 1,7 млн доз препарату Comirnaty/Pfizer;
  • майже 1,6 млн доз препарату AstraZeneca різних виробників.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли в Україні з’явиться однодозна вакцина від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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