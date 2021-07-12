Мовний закон. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/ua/n157295-movnyy-zakon-v-radi-znovu-namagautsya-povernuty-rosiysku-movu.html

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Мовний закон знову хочуть змінити у Верховній Раді. В ньому з’явилися нові правки, через які намагаються нівелювати дію закону про українську мову.

Поправки № 13 та № 14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Поправка № 16 прибирає необхідність діючим держслужбовцям підтверджувати володіння українською.

Поправка № 17 дозволяє використовувати мову корінних народів та нацменшин в освіті, а це значить і навчання російською мовою в школах та університетах. Комітет рекомендував законопроект за основу і в цілому.

Завдання номер один — збити ці поправки в залі, над чим буду працювати. Законопроект стоїть за день до набрання чинності закону про мову. Тож це остання можлива спроба, яку ми не маємо права допустити. Закликаю колег звернути увагу при голосуванні, — написав Железняк.

Нагадаємо, раніше на засіданні профільного комітету «слуги» намагалися розглянути відстрочення перекладу фільмів і серіалів на українську мову.