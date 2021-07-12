Языковой закон. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/n157295-yazykovoy-zakon-v-rade-snova-pytautsya-vernut-russkiy-yazyk.html

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Языковой закон снова хотят изменить в Верховной Раде. В нем появились новые правки, через которые пытаются нивелировать действие закона об украинском языке.

Поправки № 13 и № 14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Поправка № 16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком.

Поправка № 17 позволяет использовать язык коренных народов и нацменьшинств в образовании, а это значит и обучение на русском языке в школах и университетах. Комитет рекомендовал законопроект за основу и в целом.

Задача номер один — сбить эти поправки в зале, над чем буду работать. Законопроект стоит за день до вступления в силу закона о языке. Поэтому это последняя попытка, которую мы не имеем права допустить. Призываю коллег обратить внимание при голосовании, — написал Железняк.

Напомним, ранее на заседании профильного комитета «слуги» пытались рассмотреть отсрочки перевода фильмов и сериалов на украинский язык.